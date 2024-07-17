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Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak'ın Bodrum tatili

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak'ın Bodrum tatili... İşte detaylar...

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak'ın Bodrum tatili

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün arkadaşlarıyla Ruins Bodrum'da objektiflere yansıdı.

 Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak'ın Bodrum tatili

Yazıcıoğlu, meslektaşı ve yakın arkadaşı Burak Dakak'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile Ruins Bodrum'da tatil yaptı.

 Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak'ın Bodrum tatili

Sıcaktan bunalan Mert Yazıcıoğlu, denize girerek serinledi.

 Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak'ın Bodrum tatili

Bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, daha sonra güneşlenmek için denizden çıktı.

 

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