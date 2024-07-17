 Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak'ın Bodrum tatili

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün arkadaşlarıyla Ruins Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Yazıcıoğlu, meslektaşı ve yakın arkadaşı Burak Dakak'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile Ruins Bodrum'da tatil yaptı.

Sıcaktan bunalan Mert Yazıcıoğlu, denize girerek serinledi.

Bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, daha sonra güneşlenmek için denizden çıktı.

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