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Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz'e övgü dolu sözler

Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz'e övgü dolu sözler. İşte detaylar...

Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz'e övgü dolu sözler

Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

 Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz'e övgü dolu sözler


Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen yakışıklı oyuncu, sezonluk ürünleri inceleyip alışveriş yaptı. Muhabirlerin ilgisiyle karşılaşan Yazıcıoğlu, nazik davranışlarıyla dikkat çekti ve fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

 Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz'e övgü dolu sözler

Verdiği kısa röportajda yakın zamanda ödül kazanan yakışıklı oyuncu, “Her zaman ödül almak harika bir duygu. İnsanların yaptığımız işi beğenmesi, bize motivasyon kaynağı oluyor” diyerek duygularını dile getirdi. Ayrıca, aynı dizide oynayan Özcan Deniz hakkında ise övgü ile bahseden Yazıcıoğlu, “Özcan Deniz’le 10 sene önce yolumuz kesişti. Çok klas birisi, abi kardeş olduk artık” şeklindeki dostluklarına da vurgu yaptı.

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