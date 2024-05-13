 Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz'e övgü dolu sözler

Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.



Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen yakışıklı oyuncu, sezonluk ürünleri inceleyip alışveriş yaptı. Muhabirlerin ilgisiyle karşılaşan Yazıcıoğlu, nazik davranışlarıyla dikkat çekti ve fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Verdiği kısa röportajda yakın zamanda ödül kazanan yakışıklı oyuncu, “Her zaman ödül almak harika bir duygu. İnsanların yaptığımız işi beğenmesi, bize motivasyon kaynağı oluyor” diyerek duygularını dile getirdi. Ayrıca, aynı dizide oynayan Özcan Deniz hakkında ise övgü ile bahseden Yazıcıoğlu, “Özcan Deniz’le 10 sene önce yolumuz kesişti. Çok klas birisi, abi kardeş olduk artık” şeklindeki dostluklarına da vurgu yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.