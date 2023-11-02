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Mert Yazıcıoğlu'ndan hayranlarını korkutan haber

Mert Yazıcıoğlu'ndan hayranlarını korkutan haber... İşte detaylar...

Mert Yazıcıoğlu'ndan hayranlarını korkutan haber

Mert Yazıcıoğlu, hasta olduğunu açıkladı.

Mert Yazıcıoğlu'ndan hayranlarını korkutan haber
Spordan fotoğraf paylaşan oyuncu, "Bir ayda iki farklı hastalığa yakalanıp beş gün hastanede yatma serüveninden sonra sahalara geri dönme şerefine" diye yazdı.

Mert Yazıcıoğlu'ndan hayranlarını korkutan haber

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