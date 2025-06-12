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Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! İşte detaylar...

Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu konuk etti. Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan, ünlü konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.
Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu, Mert Yazıcıoğlu oldu.

 

Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
MERT YAZICIOĞLU'NDAN KIZIL GONCALAR YORUMU
"Çok nadir biraraya geleceğini düşünüyorum bu kadar çok yetenekli insanın! Oyuncu kadromuz çok iyiydi. Her zaman bu şans olmuyor işlerde. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Cüneyt'i özlüyorum. Cüneyt teslim olan bir aşıktı, ben ikna olana kadar savaşırım. Ben hep mantık girsin araya isterim aşkta... " Mert Yazıcıoğlu: Bilim kitapları okumayı çok seviyorum. Şimdi Üroloji okuyorum mesela...

Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
MOTORUN ÜZERİNDE ÇOK CESURUM ÖLMEYECEK GİBİ YAŞIYORUM
Motor kullanırken, board yaptığımda, ata bindiğimde başka bir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece yolu düşünüyorum. Bir tür terapi, başka bir şey düşünmemek derken bunu kastettim. Motorun üzerinde çok cesurum, ölmeyecek gibi yaşıyorum. O yüzden motorumu sattım. Kızıl Goncalar'ın görüşmesine motorumla gittim, sonra hemen sattım.

Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
BABAMLA BERABER BİR DİZİİ BİR FİLMİMİ İZLEMEK İSTERDİM
Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Gerçekleşmeyen hayalin" cümlesi üzerine Mert Yazıcıoğlu: "Babamın erken vefatı. Ben 18 yaşındayken vefat etti babam. Onunla beraber bir dizimi ya da bir filmimi izlemek isterdim. Bu bir hayal kırıklığı mı acaba? Bir hayal ya da... Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek... Değiştiremeyeceğimi biliyorum ya meseleyi, hayal kırıklığı mı bilmiyorum. O hayal hep duruyor... Babamla hiçbir zaman izlemeyeceğimi biliyorum bir işimi, ama onu hayal etmekte serbestim. Gurur duyardı...

Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
ÇOCUKLUĞUMDA EVE HACİZ MEMURLARI GELİRDİ
Hep çalışıyor hatırlıyorum annemle babamı. Mutlu muyduk, biraz para problemleri olan bir aileydik. Haciz memurları gelirdi, onları hatırlıyorum. Ben mikseri saklardım... O dönem çok hızlı geçti, lise döneminden sonra babamın vefatı, çalışma hayatım. Hızlı büyüdük, çocuk olduğumun farkına varmayı unuttum. Sokakta büyüdüm.

Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!

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