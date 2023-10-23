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Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne cevap verdi?

Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne cevap verdi?

Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne cevap verdi?

 

Mert Yazıcıoğlu, 'Atatürk' filminin galasına katıldı. Yazıcıoğlu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı.

 Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sorusuna bakın ne cevap verdi?
Oyuncu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun arkadaşı Mert Ramazan Demir ile Bodrum'da görüntülenmesine, "Muhataplarına sorun. Bunları sormayın" diyerek, cevaplamadı.

 

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