 Mert Turak'ın aile itirafı!

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor. Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan, oyuncu Mert Turak'ı konuk etti.

BİRBİRİMİZE UYGUN DEĞİLDİK

Birgül Kurtçu ile 2020 yılında evlenip, 2023'te de boşanan Mert Turak, biten evliliği için "Evlenirken evlenmek doğru karar, boşanırken boşanmak doğru karar ama iki elin sesi varken beraber susuyorduk. Türkiye'de herkes majör sebepler bekliyor ya, biz çok birbirimize uygun değildik" dedi.



HAYATIMDAKİ KADININ NE ZAMAN ÇEKİLECEĞİNİ BİLMESİ GEREKİYOR

İkili ilişkilerde hep "Ne kadar bencilsin! Ya ben ailemi arkada bırakıp gelmişim, boşandıklarından haberim olmamış, annemin ameliyatından haberim olmamış, kusura bakma senin kaprislerinle... Hayatımdaki hanımefendinin mangal gibi yüreği, ne zaman çekileceğini bilmesi, parmak ucunda yürüyüp aman rol çalışıyor tam lohusa şeyi var onun doğumu yaklaşıyor, dizi çıktı, oyun çıktı diye düşünmesi gerekiyor; o yüzden biraz ikili ilişkilerde beceriksizimdir!"

ANNEMLE BABAMIN BOŞANDIĞINI TEYZEMDEN ÖĞRENDİM

Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim ben; niye? Çocuk uzakta her akşam sahneye çıkıyor, ekmeğini moraliyle kazanıyor söylemeyelim. Annem ameliyat olmuş, ameliyat 5 saat sürmüş, sana söylemedik, neden? Uzaktakine söylenmez. Bana işim için böyle bir alan tanıyınca, ben oynamak zorunda kaldım. Hala da söylemezler, babamın corona, covid geçirdiğini bile ikinci eşinden öğrendim, baban zor durumda hala da gık demiyor Mert'e söylemeyin diyor dedi.

TELEFON ÇALDIĞINDA MODUM YOKSA AÇMAM!

Telefon çaldığında benim modum yoksa açmam! Nezaket diye bir şey var insan döner derler, görmüyor musun aradığımı? Whatsapp'te onlinesın telefon elinde, e ben seninle konuşmaya hazır değilim!

Ahmet Mümtaz Taylan da, Mert Turak'ın telefon için yaptığı yorumları onaylarak şu yorumları yaptı: Ben iyi bir arkadaştan görmüyor musun aradığımı dediğinde, gördüğüm halde açmıyorum, seni açmıyorum, sana cevap veremiyorum düşün, bunu anlaması gerekmez mi iyi bir arkadaşın?

5 TEYZEYLE BÜYÜDÜM

Paşam ne yersin, seni ben yıkayayım, canım benim. Sonra büyüyorsun sadece tek bir kadın! Benim çocukluğum çok güzel geçti, birisi yemek yaptı, birisi sırdaş oldu, birisi arkadaş oldu, onların bana kattığı şey... O dişil enerji beni çok yaratıcı kılmıştır.

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