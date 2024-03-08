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Mert Ramazan Demir şöhret olduktan sonra hayatında neler değişti?

Mert Ramazan Demir şöhret olduktan sonra hayatında neler değişti? İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir şöhret olduktan sonra hayatında neler değişti?

Mert Ramazan Demir, marka yüzü olduğu Head&Shoulders'un lansmanında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile kamera karşısına geçti.

Mert Ramazan Demir şöhret olduktan sonra hayatında neler değişti?
Çekimlerden bahseden Demir, "Çok güzel süreçti. Güzel çekim yaptık. Heyecanla bekliyorum" dedi.

 Mert Ramazan Demir şöhret olduktan sonra hayatında neler değişti?

Son dönemdeki başarısı nedeniyle Demir, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Hiçbir şey değiştirmedi. Çalıştığım için anlamıyorum ve fark etmiyorum. Güzel bir ilgi var, bu ilgiden de dolayısıyla çok mutluyum. Yaptığım işin karşılığını sokakta, sosyal medyada her yerde olumlu olarak alıyorum." diye cevap verdi.

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