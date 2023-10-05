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Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin'den otobüs pozu

Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin'den otobüs pozu... İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin'den otobüs pozu

Yalı Çapkını dizisinde oynayan Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin, otobüste poz verdi. Dizide birbirini sevmeyen ikilinin pozu sosyal medyada gündem oldu.

Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin'den otobüs pozu
Kareler Tekin Instagram'dan paylaştı.

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