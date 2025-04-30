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Mert Ramazan Demir'den yemin töreninden fotoğrafları ortaya çıktı!

Mert Ramazan Demir'den yemin töreninden fotoğrafları ortaya çıktı! İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir'den yemin töreninden fotoğrafları ortaya çıktı!

Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinden sonra bedelli olarak askere gitmişti.

Mert Ramazan Demir'den yemin töreninden fotoğrafları ortaya çıktı!
Oyuncunun yemin töreninden fotoğrafları ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir'den yemin töreninden fotoğrafları ortaya çıktı!

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