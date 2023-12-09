Mert Ramazan Demir'den 'Yalı Çapkını' için 50'nci bölüm pozu

'Yalı Çapkını' dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, 50'nci bölüm öncesi fotoğraf paylaştı.



Oyuncu, yine dış sahneler oldupunu söyledi.



Demir, "Günaydın. 50. bölüme böyle giriyorum. Bu bölüm hep dış yazmışlar dimi ceydo? Olsun ama hallederiz güzel bölüm çünkü" diye yazdı.

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