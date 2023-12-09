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Mert Ramazan Demir'den 'Yalı Çapkını' için 50'nci bölüm pozu

Mert Ramazan Demir'den 'Yalı Çapkını' için 50'nci bölüm pozu... İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir'den 'Yalı Çapkını' için 50'nci bölüm pozu

'Yalı Çapkını' dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, 50'nci bölüm öncesi fotoğraf paylaştı.

Mert Ramazan Demir'den 'Yalı Çapkını' için 50'nci bölüm pozu
Oyuncu, yine dış sahneler oldupunu söyledi.

Mert Ramazan Demir'den 'Yalı Çapkını' için 50'nci bölüm pozu
Demir, "Günaydın. 50. bölüme böyle giriyorum. Bu bölüm hep dış yazmışlar dimi ceydo? Olsun ama hallederiz güzel bölüm çünkü" diye yazdı.

 

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