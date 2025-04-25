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Mert Fırat ve Mehmet Günsür, Hakikatin Ölümü filminde buluştu

Mert Fırat ve Mehmet Günsür, Hakikatin Ölümü filminde buluştu. İşte detaylar...

Mert Fırat ve Mehmet Günsür, Hakikatin Ölümü filminde buluştu

Yönetmen, yapımcı ve senarist olarak uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Hüseyin Karabey, yeni sinema filmi Hakikatin Ölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

 Mert Fırat ve Mehmet Günsür, Hakikatin Ölümü filminde buluştu

Başrollerinde Mert Fırat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı film, 1995 yılında geçen etkileyici bir iç hesaplaşma hikâyesini konu alıyor.

 Mert Fırat ve Mehmet Günsür, Hakikatin Ölümü filminde buluştu

Film, Feridun’un(Mert Fırat) eski dostu Timuçin(Mehmet Günsür) ile yıllar sonra karşılaşmasıyla başlayan ve suç, adalet, şiddet, vicdan gibi kavramlar etrafında şekillenen sürükleyici bir öyküyü beyaz perdeye taşıyor.

 

Mert Fırat ve Mehmet Günsür, Hakikatin Ölümü filminde buluştu
Feridun, bu karşılaşmanın ardından hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyor.

 Mert Fırat ve Mehmet Günsür, Hakikatin Ölümü filminde buluştu

FİLMİN ÇEKİMLERİ YAKINDA BAŞLIYOR
Hüseyin Karabey (Asi Film) ve Muzaffer Yıldırım (NuLook Production) ortaklığıyla çekimleri önümüzdeki aylarda başlayacak olan film, 2025 yılı itibarıyla uluslararası festivallere sunulacak ve 2026 yılında da Türkiye’de vizyona girecek.

 Mert Fırat ve Mehmet Günsür, Hakikatin Ölümü filminde buluştu

Filmin okuma provası, oyuncularının katılımıyla DasDas’ta düzenlendi. Oyuncuların karakterlere hayat verme sürecine dair ilk adımlarını attığı bu özel etkinlik, yapım ekibi ve oyuncular için güzel anlara sahne oldu.

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