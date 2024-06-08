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Mert Fırat'tan yeni sezon açıklaması!

Mert Fırat'tan yeni sezon açıklaması! İşte detaylar...

Mert Fırat'tan yeni sezon açıklaması!

Mert Fırat geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Mert Fırat'tan yeni sezon açıklaması!
Muhabirlerin fotoğraf isteğini çevirmeyen Fırat, ayaküstü soruları da yanıtladı. Hem ekranda hem tiyatro sahnelerinde görülen başarılı oyuncu: ”DasDas’ta toplantılarımız vardı, onun için buradaydık. İşlerimi toparladım şimdi de akşam bir davete katılmak için eşim İdil'i almaya gideceğim" dedi.

Mert Fırat'tan yeni sezon açıklaması!
Tiyatroda çok keyifli bir sezon geçirdiklerini sözlerine ekleyen Mert Fırat, yaz tatilinde biraz dinlenip, ardından yeni sezon için yoğun bir hazırlık temposuna gireceklerini dile getirdi.

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