Mert Fırat'ın tiyatro günü

Mert Fırat, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.



Tek başına geldiği alışveriş merkezinde kurucusu olduğu Dasdas Sahne’ye giriş esnasında görüntülenen oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Akşam oynanacak olan tiyatro oyunu için erken saatlerde provaya gelen oyuncu her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

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