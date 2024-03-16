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Mert Fırat'ın tiyatro günü

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın tiyatro günü... İşte detaylar...

Mert Fırat'ın tiyatro günü

Mert Fırat, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Mert Fırat'ın tiyatro günü
Tek başına geldiği alışveriş merkezinde kurucusu olduğu Dasdas Sahne’ye giriş esnasında görüntülenen oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Akşam oynanacak olan tiyatro oyunu için erken saatlerde provaya gelen oyuncu her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

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