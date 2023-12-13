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Mert Fırat: Aşkın cesarete çok ihtiyacı olduğunu öğrendim

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in bu haftaki konuğu oyuncu Mert Fırat oldu. 

Mert Fırat: Aşkın cesarete çok ihtiyacı olduğunu öğrendim

Hakan Gence’nin sorularını yanıtlayan Mert Fırat “Kazanmak için her yol mubahtır noktasında eğer kendi içindeki kilit taşlarını da kaybedersen zaten aslında kaybetmiş, ele geçmiş olursun” diyor. 

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu anlatan ünlü oyuncu: “Aşkın cesarete çok ihtiyacı olduğunu öğrendim. Benim bir değil, bin derdim var ve İdil bana çok destek oluyor. Bu kadar iş yoğunluğunun içinde beni anlıyor, destekliyor, fikirlerini söylüyor, akıl yürütüyor, bütün provalara neredeyse geliyor...” 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle bugün saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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