Mert Demirci ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mert Demirci, sessizliğini bozdu. Oyunculuk eğitimine devam ettiğini belirten Demirci, bu süreçte senaryo okuduğunu ve birçok yapımdan teklif aldığını söyledi.

Aynı zamanda oyuncu koçu Çetin Sarıkartal’dan dersler alan Demirci, "Çetin abinin tecrübelerinden faydalanmak ve onunla çalışmak benim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı. Yeni projeleri hakkında da konuşan oyuncu, "Şu an değerlendirme aşamasındayım, netleşen bir anlaşma yok" diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

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