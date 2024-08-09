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SnobMagazin.com

Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte o soru...

Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte detaylar...

Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte o soru...

Snob Magazin'in haberine göre; Serenay Sarıkaya ile birlikteliği sonrası sahne ücretini ikiye katlayarak kariyerinde çıkışa geçen Mert Demir, ‘reklam ilişkisi’ iddiaları için “Bu soruların sonu gelmiyor gibi” diye konuştu.

 Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte o soru...

Mert Demir, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte o soru...
Instagram'a getirilen erişim engeli için şarkıcı, "Yasaklar kötü tabii ki ama yapacak bir şey yok. Bekliyoruz hep beraber" dedi.

Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte o soru...

Bir muhabirin Demir, "Sevgiliniz Serenay Sarıkaya ile aşkınıza reklam diyenler var. Bu ilişki kariyerinize yaradı söylentileri de var. Siz ne diyorsunuz? son noktayı koyalım mı?" sorusuna, "Nasıl koyuluyor son nokta? Daha önce konuştuk ama sonu gelmiyor gibi" yanıtını verdi.

Mert Demir, muhabirin "Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı" sorusu karşısında şok oldu? İşte o soru...
Sokak hayvanları yasası için şarkıcı, "Benim de köpeğim var tabii ki çok kötü bir şey. Hayvanları öldürmek çözüm değil" dedi.

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