Snob Magazin'in haberine göre; Serenay Sarıkaya ile birlikteliği sonrası sahne ücretini ikiye katlayarak kariyerinde çıkışa geçen Mert Demir, ‘reklam ilişkisi’ iddiaları için “Bu soruların sonu gelmiyor gibi” diye konuştu.

Mert Demir, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Instagram'a getirilen erişim engeli için şarkıcı, "Yasaklar kötü tabii ki ama yapacak bir şey yok. Bekliyoruz hep beraber" dedi.

Bir muhabirin Demir, "Sevgiliniz Serenay Sarıkaya ile aşkınıza reklam diyenler var. Bu ilişki kariyerinize yaradı söylentileri de var. Siz ne diyorsunuz? son noktayı koyalım mı?" sorusuna, "Nasıl koyuluyor son nokta? Daha önce konuştuk ama sonu gelmiyor gibi" yanıtını verdi.



Sokak hayvanları yasası için şarkıcı, "Benim de köpeğim var tabii ki çok kötü bir şey. Hayvanları öldürmek çözüm değil" dedi.

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