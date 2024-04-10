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Mert Demir'in ilk Harbiye konserinin biletleri 4 saatte tükendi

Hit şarkılarıyla Türk Pop Müziği’nin zirvedeki ismi Mert Demir, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ilk kez sahne alacak. BKM organizasyonuyla 25 Haziran tarihinde gerçekleşecek ilk konserin biletleri, satışa  çıktıktan sadece 4 saat sonra; yoğun istek üzerine organize edilen 22 Temmuz’daki ikinci konserin biletleri ise satışa çıktıktan sonra bir gün içinde tükendi.

Mert Demir'in ilk Harbiye konserinin biletleri 4 saatte tükendi

Farklı müzik tarzlarını bir araya getirdiği özgün şarkılarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren söz yazarı, besteci, prodüktör ve aranjör Mert Demir, 25 Haziran ve 22 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü müzisyenin, 25 Haziran’daki ilk konserinin duyurusunun yapılmasının ardından 4 saat sonra tüm biletler tükendi. 

Mert Demir'in ilk Harbiye konserinin biletleri 4 saatte tükendi

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE YENİ KONSER 

Konserin biletlerinin hızla tükenmesinin ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda yeni bir konser daha planlandı. 22 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan ikinci konserin biletleri de satışa çıktıktan sonra bir gün içinde tükendi. 

“Acı Veriyor”, “Cehennemin Dibi”, “Ateşe Düştüm”, “Gözlerime Bak” gibi haftalarca liste başı olan hit parçalara imza atan; “Pusulam Rüzgar”, “Antidepresan” gibi düet yaptığı çalışmalarla Türk Pop Müziği’ne hareket katan Mert Demir, Harbiye konseri için hazırlıklarına şimdiden başladı. Bir yandan albüm çalışmalarını sürdüren Demir, diğer yandan da konserinde hayranlarına sunacağı sürprizler için büyük bir ekiple yola koyuldu.   

Şarkıları, sahne performansı ve stiliyle dinleyicilerine bir müzik şöleni sunmaya hazırlanan Mert Demir, BKM organizasyonuyla 25 Haziran ve 22 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak.

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