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Mert Demir’den gün batımında unutulmaz konser

Mert Demir beklenen İstanbul konseriyle önceki gün Küçükçiftlik Park sahnesindeydi. Biletleri günler öncesinden tükenen ve 14 bin kişinin izlediği konserde ünlü müzisyen hayranlarının karşısına gün batımında çıktı.

Mert Demir’den gün batımında unutulmaz konser

Hit şarkılarıyla Türk Pop Müziği’nin zirvedeki ismi Mert Demir en sevilen şarkıları ve kendine özgü performansıyla önceki gün Epifoni Event organizasyonuyla, Küçükçiftlik Park’ta sahne aldı. Pazar günü Mert Demir için bir araya gelen binlerce İstanbullu, günün en güzel saatleri olan gün batımında müzik şöleni yaşadı.

Mert Demir’den gün batımında unutulmaz konser

Mert Demir, sahneye “İkimize Birden” şarkısıyla çıkarken, “Acı Veriyor”, “Cehennemin Dibi”, “Ateşe Düştüm”, “Gözlerime Bak” ve son şarkısı “Ölüyorum Anla”nın yanı sıra “Zalim”, “İsyankar” gibi yeniden yorumladığı parçaları da seslendirdi. Dinleyiciler Mert Demir’in yeni şarkısı “Ölüyorum Anla”yı büyük bir alkışla karşılayarak bir daha söylemesini istedi.

Mert Demir’den gün batımında unutulmaz konser

SAHNEDE SÜRPRİZ KONUKLAR 

Mert Demir, Küçükçiftlik Park sahnesinde müzisyen dostlarıyla da aynı sahneyi paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı. Bartu Küçükçağlayan ile “Unutma Beni / Unut Gitsin” şarkısını söyleyen müzisyen, Adamlar grubunun vokalisti Tolga Akdoğan ile de daha önce albümde de birlikte seslendirdikleri “1500” adlı parçayı seslendirdi. 

Mert Demir, yaz boyunca Türkiye’deki açık hava konserlerine hız kesmeden devam edecek.

 

 

 

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