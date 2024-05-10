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Mert Demir bir haftada 6 ilde konser verdi

Mert Demir, Türkiye’yi karış karış gezmeye, her ildeki dinleyicisine ulaşmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Mert Demir bir haftada 6 ilde konser verdi

Geçtiğimiz aylarda Avrupa turnesinden dönen Mert Demir, Türkiye’yi karış karış gezmeye, her ildeki dinleyicisine ulaşmaya devam ediyor. Batman’dan Diyarbakır’a kadar bir haftada 6 ilde konser veren ünlü sanatçının konserlerinin tüm biletleri de günler öncesinde tükendi.

 

Türk Pop Mert Demir bir haftada 6 ilde konser verdiMüziği’nin ünlü ismi Mert Demir, Türkiye turnesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde verdiği konserlerle devam etti. 2024 yılının ilk konserlerini Avrupa’da veren ardından Türkiye’nin birçok ilinde sahne alan Demir, bir hafta içerisinde Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Adana olmak üzere 6 ilde dinleyicileriyle buluştu. Tüm konserleri ‘sold out’ olan sanatçıyı binlerce hayranı dinledi.

Mert Demir bir haftada 6 ilde konser verdi
Sözü ve bestesi ağırlıklı olarak kendine ait olan hit şarkılarıyla dinleyicisiyle buluşan ünlü müzisyeni gittiği her ilde hayranları sevgi seliyle karşıladı. Bir süre önce ‘Acı Veriyor’ adını taşıyan şarkısını yayınlayan Demir, ‘Cehennemin Dibi', ‘Ateşe Düştüm’, ‘Antidepresan’, ‘İkimize Birden’ gibi hitleri ve sahne performansıyla her konserinde büyük ilgi gördü.

Mert Demir bir haftada 6 ilde konser verdi
Çok yakında yeni şarkısını yayınlamaya hazırlanan Mert Demir, İstanbul, Bursa gibi illerin yanı sıra 20 Haziran’da da Hatay’da ücretsiz konser vereceğini açıkladı.

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