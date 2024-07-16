Mert Berkay'dan yeni single

Bir yıllık müzik kariyerinde önemli bir ivme yakalayan Mert Berkay, şu ana kadar yayımladığı 7 single ile sadık bir dinleyici kitlesi oluşturdu. İçsel dünyasının derinliklerine dalabileceği bir oyun alanı yaratmanın kendisi için gerçekten önemli ve keyifli olduğunu belirten sanatçı, Spotify ailesine bu imkanları sundukları için teşekkür ediyor.

Yeni single "Anlamazdın" ile ilgili olarak Mert Berkay, "Ayla Dikmen'in bu nadide eserini kendi tarzımla yeniden yorumlamak benim için büyük bir onur. R&B pop soundları ile bu şarkıya yeni bir soluk getirdim. Dinleyicilerimle bu özel çalışmayı paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Önümüzdeki bir yıllık süreçte, soundlarını klasikten R&B'ye dönüştürdüğü coverlar ve kendi yazdığı müzikleri Türkiye ve dünya ile paylaşmayı planlayan Mert Berkay, şu anda yayımlamaya hazır yaklaşık 30 single'ının olduğunu ve R&B pop soundları ile daha da derinleşme ve genişleme niyetinde olduğunu dile getiriyor.

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