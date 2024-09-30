Mert Berkay'dan yeni şarkı

Söz ve müziği Mert Berkay'a ait olan bu eser, sanatçının kendine has tarzını yansıtarak dinleyicilere özgün bir müzikal deneyim sunuyor. "Sahilden", dinleyenlere yaz esintilerini hissettirecek melodisiyle dijital platformlarda yerini aldı.

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