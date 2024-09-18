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Mert Berkay’dan duygusal bir şarkı

Mert Berkay, müzik kariyerine yeni bir adım atarak slow tarzındaki son çalışması "B.T.V.E"yi müzikseverlerle buluşturdu.

Mert Berkay’dan duygusal bir şarkı

Duygusal melodileri ve içten sözleriyle dinleyiciyi etkileyen şarkı, Mert Berkay'ın müzik yolculuğunda önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Tüm dijital platformlarda yayınlanan "B.T.V.E," dinleyicilerden büyük beğeni topluyor.

 

 

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