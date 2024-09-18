Mert Berkay’dan duygusal bir şarkı

Duygusal melodileri ve içten sözleriyle dinleyiciyi etkileyen şarkı, Mert Berkay'ın müzik yolculuğunda önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Tüm dijital platformlarda yayınlanan "B.T.V.E," dinleyicilerden büyük beğeni topluyor.

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