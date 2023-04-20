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Mert Aydın bayramda Mısır'da olacak

Ünlü Dj Mert Aydın Ramazan Bayramı'nda Mısır'da setin başına geçecek. İşte detaylar...

Mert Aydın bayramda Mısır'da olacak

Ünlü DJ Mert Aydın Ramazan Bayramı'nda adeta Mısır çıkarması yapacak.

Mert Aydın bayramda Mısır'da olacak

Aydın, Orta Doğu'nun en prestijli otellerinden Mısır Rixos Preium Seagate'de bayramın birinci ve ikinci günleri, Rixos Sharm El Sheikh'da ise üçüncü günü performans sergileyecek. Başarılı DJ, ayrıca mayıs ayında Amerika'da özel bir gecede çalacak.

Mert Aydın bayramda Mısır'da olacak

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