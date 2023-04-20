Ünlü DJ Mert Aydın Ramazan Bayramı'nda adeta Mısır çıkarması yapacak.

Aydın, Orta Doğu'nun en prestijli otellerinden Mısır Rixos Preium Seagate'de bayramın birinci ve ikinci günleri, Rixos Sharm El Sheikh'da ise üçüncü günü performans sergileyecek. Başarılı DJ, ayrıca mayıs ayında Amerika'da özel bir gecede çalacak.

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