 Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi

Meriç Aral ve Serkan Keskin, 19 Eylül Perşembe akşamı Delicatessen Etiler’de yakın dostlarının katılımıyla sade bir nikah töreniyle evlendi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin, aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Delicatessen Etiler’de gerçekleşen törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Meriç Aral’ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin Damat Tween’den damatlığıyla geceye katıldı.

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili,

Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensıoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.

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