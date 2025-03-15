 Meriç Aral'ın nazar korkusu

Snob Magazin'in haberine göre, Meriç Aral, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Serkan Keskin ile evlenen oyuncu, dört aylık hamile...



Aral, bebekleri olacağını nazardan dolayı sakladığını açıkladı.



Oyuncu, "Belirli bir zamana kadar kimseye söylemedik öyle gerekiyormuş bize de daha doğru geldi.



Artık saklanacak bir şey kalmadı" dedi.

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