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Meriç Aral'ın nazar korkusu

Ünlü oyuncu Meriç Aral'ın nazar korkusu! İşte detaylar...  

Meriç Aral'ın nazar korkusu

Snob Magazin'in haberine göre, Meriç Aral, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Meriç Aral'ın nazar korkusu

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Serkan Keskin ile evlenen oyuncu, dört aylık hamile...

Meriç Aral'ın nazar korkusu
Aral, bebekleri olacağını nazardan dolayı sakladığını açıkladı.

Meriç Aral'ın nazar korkusu
Oyuncu, "Belirli bir zamana kadar kimseye söylemedik öyle gerekiyormuş bize de daha doğru geldi.

Meriç Aral'ın nazar korkusu
Artık saklanacak bir şey kalmadı" dedi.

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