Meriç Aral gençlere Tomris Uyar öyküleri okudu

Meriç Aral geçtiğimiz günlerde Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘2023 Yılın Yazarı Okuma Etkinlikleri’ kapsamında Bursa’ya gitti.

Nilüfer Belediyesi’ne ait bir kütüphanede lise ve üniversite öğrencileriyle buluşan Aral, etkinlik kapsamında onlara Tomris Uyar’ın Aramızdaki Şey Kitabı’ndan ‘Tahin Pekmez Günleri’ ve Yürekte Bukağı Kitabı’ndan ‘Dikkat Kırılacak Eşya’ öykülerini okudu.

Okuma etkinliğinin ardından katılımcılar ile söyleşi gerçekleştiren Meriç Aral gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

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