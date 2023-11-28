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Meriç Aral gençlere Tomris Uyar öyküleri okudu

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla övgüleri toplayan başarılı, güzel oyuncu Meriç Aral, Nilüfer Belediyesi’nin, ‘Yılın Yazarı’ etkinliği kapsamında düzenlediği okuma buluşmasında gençlerle bir araya gelerek onlara Tomris Uyar’ın öykülerini okudu ve kitap üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Meriç Aral gençlere Tomris Uyar öyküleri okudu

Meriç Aral geçtiğimiz günlerde Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘2023 Yılın Yazarı Okuma Etkinlikleri’ kapsamında Bursa’ya gitti.

Meriç Aral gençlere Tomris Uyar öyküleri okudu

Nilüfer Belediyesi’ne ait bir kütüphanede lise ve üniversite öğrencileriyle buluşan Aral, etkinlik kapsamında onlara Tomris Uyar’ın Aramızdaki Şey Kitabı’ndan ‘Tahin Pekmez Günleri’ ve Yürekte Bukağı Kitabı’ndan ‘Dikkat Kırılacak Eşya’ öykülerini okudu.

Meriç Aral gençlere Tomris Uyar öyküleri okudu

Okuma etkinliğinin ardından katılımcılar ile söyleşi gerçekleştiren Meriç Aral gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

 

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