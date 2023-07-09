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Meri Krutzo’dan Bodrum’da yeni mağaza

Benzersiz, modern ve çağdaş tasarım mücevherler sunan Meri Krutzo ilk Resort butiğini Mandarin Oriental Bodrum’da keyifli bir davetle açtı. Markanın kurucuları Ceren Öztürk Yılmaz ve İrem Öztürk Demir ev sahipliğinde gerçekleşen davete Işıl Reçber, Yağmur Tanrısevsin, İlkem Öztürk, Pınar Aydın, Mine- Derin Aksu, Dila Çalı, Gizem Erdal, Selin Develioğlu, Pınar Solu, Pelin- Tülin Şanlı, Gülşen Ceylan, Ebru Telli, Şebnem Burcuoğlu katılım gösterdi.

Meri Krutzo’dan Bodrum’da yeni mağaza

Meri Krutzo Mandarin Oriental Bodrum Resort Butiğinin açılışında dj müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli dakikalar geçiren konuklar, markanın eşsiz koleksiyonlarını deneyimleme imkanı buldu. Meri krutzo koleksiyonlarının ilhamı olan harf ve zar temalarıyla hazırlanan geçici dövme uygulaması ise davete renk kattı. Temmuz ayı boyunca eşsiz ve göz kamaştırıcı tasarımlarının tanıtılacağı ilk Meri Krutzo Resort mağazası, mücevher sevenlerini karşılamayı bekliyor. 

Meri Krutzo’dan Bodrum’da yeni mağaza

Meri Krutzo, çağdaş mücevher tasarımlar sunarak cesareti olanların kendilerini ifade edebilecekleri ve yazın tüm ışıltısını üzerlerinde taşıyabilecekleri eşsiz parçalar ortaya çıkarıyor. İnsanları kendilerine döndürmenin en iyi yolun doğallıktan geçtiğine inanan Meri Krutzo’nun en büyük ilham kaynağını hızlı hayat akışının içindeki “Göz”, “Denge” ve “Enerji”nin yansımaları oluşturuyor. 

Meri Krutzo’dan Bodrum’da yeni mağaza

Meri Krutzo body chainleri ile bu yaz sezonunda hem gündüz hem de gece kendinizi ışıl ışıl hissetmeniz ve trendi yeniden oluşturmanız için benzersiz parçalar sunuyor. Takılardan öte bir ifade biçimi sunan Meri Krutzo, yazın renklerini ve sıcaklığını benzersiz parçalarda birleştirerek, doğanın değerli taşlarını yılın en renkli mevsiminde, pırlantaların ışıltısıyla sunuyor. Bu yaz, sezonun renklerini ve sıcaklığını üstünüzde taşıyacağınız ve ışıltınızı öne çıkartacağınız benzersiz body chainler ile  değerli tasarımlar, Temmuz ayı boyunca Mandarin Oriental’daki Pop Up butiğinde sizleri bekliyor.

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