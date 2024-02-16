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Mercedes Benz ve Moncler iş birliği ile dünyada tek bir olan “PROJECT MONDO G” Türkiye lansmanı gerçekleşti

Mercedes-Benz ve Moncler’in, inovasyon tutkusu ve yenilikçi tasarım dilini bir araya getirdikleri “PROJECT MONDO G”nin Türkiye lansmanı Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort’ta gerçekleşti.

Mercedes Benz ve Moncler iş birliği ile dünyada tek bir olan “PROJECT MONDO G” Türkiye lansmanı gerçekleşti

Şükrü Özyıldız, Zehra Güneş, Saadet Işıl Aksoy, Serkan Altunorak, Ozan Dolunay, Ezgi Eyüboğlu, Seda Akman, Sibil Çetinkaya, Onur Saylak, Şahika Ercümen, Deniz Marşan, Gökay Gündoğdu, Bulut Reyhanoğlu ve Bilge Öztürk gibi isimlerin katıldığı bu özel davette Mercedes-Benz ve Moncler, adeta bir sanat eseri ve mühendislik harikası olan bu eşsiz aracı Kartalkaya’nın görkemli manzarasında tanıttı.

Mercedes Benz ve Moncler iş birliği ile dünyada tek bir olan “PROJECT MONDO G” Türkiye lansmanı gerçekleşti

Mercedes-Benz’in ev sahipliğini üstlendiği Kaya Pallazo Ski & Mountain Resort’ta gerçekleşen “PROJECT MONDO G” lansmanıda davetliler, G-Serisi otomobilleriyle ile karda off-road deneyimi keyfini yaşarken, Aybüke Albere’nin sahne performansıyla hafta sonuna renk kattı.

Mercedes Benz ve Moncler iş birliği ile dünyada tek bir olan “PROJECT MONDO G” Türkiye lansmanı gerçekleşti

Her iki markanın köklü mirası ve tasarımından ilhamla üretilen “PROJECT MONDO G”, ikonik G-Serisi'nin karakteristik görüntüsü ile Moncler'ın puffer montunu etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu iş birliği, ortak marka değerlerini keşfeden hayali bir evrenin kapılarını aralarken Mercedes-Benz'e yönelik beklentilere meydan okuyarak otomotivin ötesinde; markanın moda, sanat ve kültüre kadar uzanan birçok alandaki köklü stratejisinin altını çiziyor.

Mercedes Benz ve Moncler iş birliği ile dünyada tek bir olan “PROJECT MONDO G” Türkiye lansmanı gerçekleşti

Mercedes‑Benz Group AG Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener bu iş birliği için özel olarak tasarladığı eseri; zıtlıkların etkileşimi ve heykelsi bir nesne olarak nitelendiriyor.

Mercedes Benz ve Moncler iş birliği ile dünyada tek bir olan “PROJECT MONDO G” Türkiye lansmanı gerçekleşti

Dünya lansmanı geçtiğimiz yıl Londra Moda Haftası'nda Moncler Genius defilesinde yapılan dünyada bir adet üretilen “PROJECT MONDO G” 14-19 Şubat’ta Kartalkaya’da, 21-29 Şubat arasında ise Galataport İstanbul’da sergilenecek.

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