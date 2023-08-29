Menemen Bozalan İncir Festivali’ne yıldız yağdı

Dünden bugüne şarkılarıyla 7'den 70'e tüm müzikseverlerin eşlik ettiği Muazzez Ersoy, İzmirli müzikseverlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Şarkılarıyla katılımcılardan büyük alkış alan Muazzez Ersoy'a sahnede Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından bir sepet dolusu incir hediye edildi. Sahnede incirin tadına bakan Ersoy, "Hayatımda yediğim en güzel incir" dedi.

Ardından Ak Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Muazzez Ersoy'a sanatçının yağlı boya tablosunu hediye etti. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç da sahneye çıkan bir diğer sanatçı oldu. Murat Dalkılıç, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla İzmirli gençlere unutulmaz bir konser atmosferi yaşattı.

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