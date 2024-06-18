 Menajerini sahnede öptü

Uzun bir aradan sonra önceki gün kadıköy’de sahne alan İzel, hayranlarından tam not aldı.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı menejeri olan Dj Hakan Küfündür ile aynı sahneyi paylaşırken İzel,

sahnede menajeri Küfündür'ü öperek bayramını kutladı.

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