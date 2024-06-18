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Menajerini sahnede öptü

Menajerini sahnede öptü... İşte detaylar...

Menajerini sahnede öptü

Uzun bir aradan sonra önceki gün kadıköy’de sahne alan İzel, hayranlarından tam not aldı.

Menajerini sahnede öptü

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı menejeri olan Dj Hakan Küfündür ile aynı sahneyi paylaşırken İzel,

 Menajerini sahnede öptü

sahnede menajeri Küfündür'ü öperek bayramını kutladı.

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