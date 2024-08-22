Memorial, 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda sporcuların yanında

Ülkemizde sporun gelişmesi ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşması adına 20 yıldır sporun farklı alanlarını destekleyen Memorial Sağlık Grubu, 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda sporcuların yanında olacak. Dünyanın Asya’dan Avrupa’ya gerçekleştirilen tek yüzme yarışı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için sporcular, 25 Ağustos saat 10.00’da Kanlıca’da yerlerini alacak. Memorial sağlık ekipleri, Kuruçeşme’ye kadar yüzecek olan katılımcıların karada ve suda sağlığını korumak için hazır bulunacak.

Memorial Sağlık Grubu olarak sporun her birey için bir yaşam biçimine dönüşmesine yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Memorial CEO’su Bora Uludüz, “Sağlıklı bir toplum için spora ve sporcu sağlığına verdiğimiz destek, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sporun çeşitli branşlarında kulüplerimize sponsorluk desteği sunuyor, bireysel sporcularımızın başarılarına katkıda bulunuyoruz. Geleceğimizi sağlıklı nesillere bırakmak için, erken yaşlardan itibaren sporla iç içe olan bireylerin yetişmesini teşvik ediyoruz. 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda da Memorial olarak hem sporcuların güvenli ve keyifli bir şekilde yarışmasını sağlayacak, hem de takımımızla Boğaz sularında bu heyecana ortak olacağız. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne iş birliğimiz için teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta ise, “Yarışmamızda yüzücülerin gerek suda gerek karada sağlık yönünden güvenliğinin sağlanması olmazsa olmazlardan. Bu yılki yarışta Memorial Sağlık Grubu, sağlık sponsorumuz olarak bize destek verecek. 25 Ağustos’ta gerçekleşecek olan yarış ve öncesindeki seçme sıralama yarışmalarında da yanımızda yer alacaklar. Gururluyuz. Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyoruz. Bu birlikteliğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Her yıl binlerce yüzücünün Asya’dan Avrupa’ya kulaç attığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 25 Ağustos saat 10.00’da Kanlıca İskelesi’nden start alacak. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na kadar yüzecek sporcuların güvenliğini sağlamak için Boğaz trafiğe kapatılacak. Sporun ve sporcunun 20 yıldır yanında yer alan Memorial, etkinlikte sporculara sağlık desteği verirken Memorial çalışanlarından oluşan takım da müsabakada yerini alacak.

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