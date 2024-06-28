 Memoli ile Zeyno yıllar sonra bir arada

Efsanevi dizi Yılan Hikâyesi’nin Memoli’si Memet Ali Alabora ile Zeyno’su Meltem Cumbul, çevrimiçi mekânlardan oluşan sosyal video platformu gather-in’in Meyhane Elsewhere mekânında hasret giderdi!

Katılımcılar, saatler içinde biletleri tükenen Meyhane Elsewhere’de, Alabora ve Cumbul ikilisinin eski günlere dair hiç bilinmeyen anılarını dinlerken ayrıca birebir tanışma imkânı da buldular.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran kült dizi Yılan Hikayesi’nin sevilen oyuncuları Memet Ali Alabora ve Meltem Cumbul, Meyhane Elsewhere’de buluşarak eski günleri yad etti.

Dünyanın dört bir yanından aynı ilgi alanına sahip kişilerin, çevrimiçi mekânlardan oluşan buluşma noktası olan sosyal video platformu gather-in’in,



çevrimiçi meyhane konseptinde bir araya gelen sevilen ikili, müdavimlerle birebir tanışırken aynı zamanda merak edilen sorulara da cevap vermeyi ihmal etmedi.

İş hayatından meditasyona, emlaktan müziğe, yeme içmeden çağdaş sanata, edebiyattan seramik atölyesine, meyhane kültüründen psikolojiye birçok farklı konuyu ele alan çevrimiçi mekânlarıyla

gather-in’de herkes kendi ilgi alanlarına göre buluşmalara katılma ve dijital ortamda kendi mekânını açma fırsatı buluyor.



Memet Ali Alabora’nın da kurucuları arasında yer aldığı, çevrimiçi mekânlardan oluşan sosyal video platformu gather-in’in giderek büyüyen global mahallesinde her ay onlarca yeni mekân açılıyor ve birçok kişi yeni insanlarla tanışarak yeni toplulukların bir parçası haline geliyor.

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