Memet Ali Alabora’nın Yönettiği “Galler Bir Sığınak Ülkesidir” Kısa Filmine Londra’da Büyük Ödül

Londra’da gerçekleşen ödül töreninde verdiği röportajda konuşan Memet Ali Alabora, “Ben bir mülteciyim. Siz de bir mülteci olabilirsiniz; çok yakında dünyanın herhangi bir yerinde sadece iklim krizi ya da bir deprem sebebiyle siz de mülteci olabilirsiniz! Mülteciler hakkında konuştuğumuzda, onları soyut birer figürlermiş ya da istatistiklermiş gibi düşünüp konuşuyoruz. Onlar ‘mülteci’ değil. Onlar insan. Ayrı ayrı bireyler. Bu sınır yasası sizin için yemekler yapan ya da birlikte kart oynadığınız ya da sizin için şiirler yazan arkadaşlarınızın da bir anda ortadan kaybolabilmesi anlamına geliyor. Ve biz bunu istemiyoruz! Ben, aslen Türkiye’denim. Deprem yaşandığında ilk hafta boyunca herkes dünyanın en iyi insanıydı. Kriz zamanlarında her şeyi unuturuz. Kimliklerimizi, ülkelerimizi, nereden geldiğimizi unutur ve sadece birbirimize yardım ederiz. Bizi insan yapan budur,” sözleriyle tüm dünyada gündem oldu.

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