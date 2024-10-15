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Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı

Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı

Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.

 Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı

Oyuncu, şimdi de sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme geldi.

Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı
Ünlü ismin kendisine ait olduğu iddia edilen videoda Meltem Miraloğlu, Amerika'da rehin tutulduğunu,

Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı
kimliklerinin çalındığını ve bu sebeple Türkiye’ye dönemediği söyledi.

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