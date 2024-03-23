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Melisa Uzunarslan'dan zamansız bir cover

Melisa Uzunarslan, Sabahattin Ali'nin "Geçmiyor Günler" şiirini besteleyip yorumladı.

Melisa Uzunarslan'dan zamansız bir cover

Keman sanatçılığı ile Türkiye’nin önde gelen isimleriyle sahnelerde görmeye alıştığımız Melisa Uzunarlsan, hayatımıza girdiği günden beri sık ve nitelikli üretimleri ile gönüllerimizde kurduğu tahttan inmeye niyetli değil.

Melisa Uzunarslan'dan zamansız bir cover

Bugüne kadar yayınladığı iki albümü ve birçok teklisinde sadece kendi söz ve müziği ile yaptığı çalışmalar sunan Uzunarslan, diskografisine Türk edebiyatının önde gelen yazar ve şairi Sabahattin Ali’nin “Geçmiyor Günler” şiirini besteleyip yorumlayarak ekliyor.

Melisa Uzunarslan'dan zamansız bir cover

Sanatçı, "Hüzün duygusunu betimlemeye olan yeteneğini, ilkbahar yaklaşırken “ticari kaygıları olmadığını ve kendisi için duyguların mevsimsiz olduğunu” söylüyor. 

Bestesi, düzenlemesi, kaydı Uzunarslan’a ait olan şarkı, sanatçının kendi yapım şirketi MDU YAPIM etiketiyle yayınlandı.

Melisa Uzunarslan'dan zamansız bir cover

Parçanın miks ve mastering Çağlar Türkmen’e ait. Fotoğraflarda ise Mehmet Hakyemez imzası bulunuyor. Şarkının videosu Melisa Uzunarslan’a ait.

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