 Melisa Tapan ile yeni aşka yelken açan Kerem Bürsin demode aşık olduğunu söyledi!

Kerem Bürsin, NTV Empati'ye katıldı.

Üniversite yıllarında, 20 yaşındayken beğendiği kıza kendini beğendirmek için havuza atlayan, ama heyecandan fark etmeyerek çocuk havuzuna atlayan Kerem Bürsin yaşananları şöyle anlattı: "Çocuk havuzu olduğunu o an fark etmedim. Şey çok saçma yani, bir havuza dalmanın ve böyle çıkmanın etkisinin bir şeye sebep olacağını düşünmem saçma ama, filmler işte etkileniyorsun... İşe de yaramadı, bütün tatil yüzümde maske gibi bir şeyle gezdim. Kızla da bir daha karşılaşmadım."

NTV Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Demode bir aşık mısın?" sorusuna ise Kerem Bürsin : "Çok demodeyim. Aşırı. Yanlış anlaşılacak kadar demode bir aşığım. Salonun ortasında piknik yapmaya çalışan, öyle saçma şeyler..." diyerek ilginç bir yanıt verdi. Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile yeni aşka yelken açmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.