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Melisa Taç ‘Narkoz’ ile iddialı başladı

Alternatif sahnenin genç yıldız adaylarından Melisa Taç, yepyeni teklisi Narkoz'u Dmc etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayına açtı. Sözü müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi, mix ve mastering'i Can Tosun'a ait şarkının video klip yönetmenliğini, Melisa Taç'la Emre Şİmşek birlikte  üstlendi.

Melisa Taç ‘Narkoz’ ile iddialı başladı

Şarkı söylemenin yanı sıra ilk defa yönetmenliği de soyunan Mellisa Taç, ilerleyen yıllarda hayalinin bir sinema filmi olduğunu dile getirdi.

Melisa Taç ‘Narkoz’ ile iddialı başladı

Genç yaşına rağmen bir sürü başarıyı elde eden Melisa Taç, müzik dünyasında kariyerini istediği noktaya getirmek için ısınma turları atmaya başladığını açıkladı. Yeni teklisinde güncel soundlar ve sözler kullanan genç yıldız, bu işini sahne üstünde de yüksek enerjili performanslar sunacağının şimdiden sinyallerini verdi.

Melisa Taç ‘Narkoz’ ile iddialı başladı

Şapkasından ne zaman ne çıkaracağını tahmin etmenin pek mümkün olmayan Melisa Taç, eğlenceli ama sosyal yönü kuvvetli biraz da dans pistine ve dünyaya yüzük dönük şarkılar için stüdyoda çalışmalarına devam ediyor.

Melisa Taç ‘Narkoz’ ile iddialı başladı

"Narkoz" 

 Ya paydos ya da narkoz gerekti bana kurtulabilmem için

 Sarhoş ve de bomboş geçti ömür seninle çürüdü içim

 Ya paydos ya da narkoz gerekti bana kurtulabilmem için

 Sarhoş ve de bomboş geçti ömür ya

 Kurtar beni senden

 Tek isteğim uzak ol benden

 Ayaklarım kopmuş yerden

 Nefretim dağ gibi daha geri dönmem ya 

Artık kalmadı hevesim 

Seni tanıdığım gün kesildi nefesim

 Şerefimin arkası dönüktü bana

 Kaybedileni kazanmaktı hedefim

 Ciğerlerim is pas kir içinde

Ben yine bak şişenin dibinde 

Karşına çıkıcam elbet yine 

Bir gün elimde hak ettiklerimle

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