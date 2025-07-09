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Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!

Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler! İşte detaylar...

Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!

Melisa Sözen, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!


Yeni saç tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Dönem dönem ani kararlarım oluyorum. Bir kısacık, bir sarı bir pembe yapıyorum. Radikal karar yapıyorum. Hem kendim hem proje için yapıyorum" dedi.

 Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!

Sözen, "Harun Tekin nasıl yorumladı?" sorusuna, "Hiçbir zaman kötü oldu demiyor.

Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!
Dünyanın en nazik insanı... Çevremden güzel tepkiler aldım" yanıtını verdi.

 Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!


Projeler için oyuncu, "Üç tane proje var. İranlı yönetmenle bir proje çektim. İki BKM projesi var" diye konuştu.

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