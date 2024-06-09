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Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül. İşte detaylar...

Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül

Melisa Şenolsun, LCV filmindeki rolüyle, Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali (FTFF) 2024 kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu. Film çekimleri nedeniyle festivale katılamayan başarılı oyuncu, teşekkür videosunda Almanca seslendi.

 Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali (FTFF) 2024 kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması önceki gece Cinestar’da yapılan törenle sahiplerini buldu. Yarışmada, Türkiye’nin başarılı genç aktristlerinden Melisa Şenolsun, LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

 Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül

Başrolde oynadığı ‘Dünya Varmış’ filminin çekimleri nedeniyle törene katılamayan Melisa Şenolsun, bir videoyla festival ekibine teşekkürlerini sundu. Sözlerine Almanca başlayan ve ardından Türkçe olarak devam eden Melisa Şenolsun, “Aranızda olamadığım için üzgünüm ama kalbim sizinle. Bu benim En İyi Kadın Oyuncu olarak aldığım ilk ödülüm ve bunu LCV ekibiyle birlikte almak benim için ayrıca bir anlam taşıyor” dedi.

 Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül

Törende ayrıca LCV ‘En İyi Film’ ve filmdeki rolleriyle Ushan Çakır ile Cem Yiğit Üzümoğlu ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödüllerinin de sahibi oldu.

 Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül

LCV, evlenmelerine bir saat kala, törenin yapılacağı otelde son hazırlıklarını yapan Ceren ile Semih’in yakın arkadaşları Mert’in geçmişteki sırları ortaya dökmeye başlamasıyla en mutlu günlerini sorguladığı özgün bir hikayeyi ekrana taşımıştı.

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