  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melisa Özmen, prematüre bebeklere umut ışığı oldu

Melisa Özmen, prematüre bebeklere umut ışığı oldu

Melisa Özmen, prematüre bebeklere umut ışığı oldu

Cemiyet hayatının genç ve başarılı ismi Melisa Özmen, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle çevresinde "İyilik meleği" olarak da tanınıyor.

 Melisa Özmen, prematüre bebeklere umut ışığı oldu

Özmen, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Melisa Özmen Charm’s" markasıyla yardımlarına devam etti ve prematüre bebeklere umut ışığı oldu.

 Melisa Özmen, prematüre bebeklere umut ışığı oldu

CVK Park Bosphorus Resorts'ta düzenlenen Dünya Prematüre Bebekler Günü yardım etkinliğine "Melisa Özmen Charm’s" markasıyla sponsor olan Melisa Özmen, gecede ayrıca prematüre bebekler için bağışta bulunarak katkı sağladı.

 Melisa Özmen, prematüre bebeklere umut ışığı oldu

Melisa Özmen, "Kalplerimizi birleştirerek iyilik için bir adım attık. Her bir bağışla, küçük hayatlara büyük dokunuşlar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" derken bu gece için yapılan her desteğin yeni bir hayata umut olduğunun altını çizdi.

 Melisa Özmen, prematüre bebeklere umut ışığı oldu

Markasıyla birlikte yardım gecelerine desteğinin süreceğini belirten Melisa Özmen, o gece prematüre bebekler için elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederken, "Birlikte sevgiyle dolu bir dünya yaratmanın yolunda ilerliyoruz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İstanbul'daki moda şenliğine büyük ilgi
  Magazin

İstanbul'daki moda şenliğine büyük ilgi

Bülent Ersoy'un Girne çıkarması
  Magazin

Bülent Ersoy'un Girne çıkarması

Leyla Lydia Tuğutlu’dan elektronik müzikle cesur bir ilk
  Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu’dan elektronik müzikle cesur bir ilk

Somer Sivrioğlu World Governments Summit 2026’da konuşmacı olarak yer aldı
  Magazin

Somer Sivrioğlu World Governments Summit 2026’da konuşmacı olarak yer aldı

Fuarda yıldızlar geçidi
  Magazin

Fuarda yıldızlar geçidi

Konteyner ASM’ler olağanüstü şartlarda hizmet vermeye çalışıyor
  Gündem

Konteyner ASM’ler olağanüstü şartlarda hizmet vermeye çalışıyor