 Melisa Özmen, prematüre bebeklere umut ışığı oldu

Cemiyet hayatının genç ve başarılı ismi Melisa Özmen, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle çevresinde "İyilik meleği" olarak da tanınıyor.

Özmen, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Melisa Özmen Charm’s" markasıyla yardımlarına devam etti ve prematüre bebeklere umut ışığı oldu.

CVK Park Bosphorus Resorts'ta düzenlenen Dünya Prematüre Bebekler Günü yardım etkinliğine "Melisa Özmen Charm’s" markasıyla sponsor olan Melisa Özmen, gecede ayrıca prematüre bebekler için bağışta bulunarak katkı sağladı.

Melisa Özmen, "Kalplerimizi birleştirerek iyilik için bir adım attık. Her bir bağışla, küçük hayatlara büyük dokunuşlar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" derken bu gece için yapılan her desteğin yeni bir hayata umut olduğunun altını çizdi.

Markasıyla birlikte yardım gecelerine desteğinin süreceğini belirten Melisa Özmen, o gece prematüre bebekler için elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederken, "Birlikte sevgiyle dolu bir dünya yaratmanın yolunda ilerliyoruz" dedi.

