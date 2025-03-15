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Melisa Döngel kalbini Öncü Sönmez'e kaptırdı

Ünlü oyuncu Melisa Döngel kalbini iş insanı Öncü Sönmez'e kaptırdı. İşte detaylar...

Melisa Döngel kalbini Öncü Sönmez'e kaptırdı

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Cemiyet hayatının gözde isimlerinden ünlü iş insanı Öncü Sönmez, kalbini aşka açtı!

 Melisa Döngel kalbini Öncü Sönmez'e kaptırdı

Bir süredir kalbine aşka kapatan Melisa döngel ile Sönmez'in iki hafta önce yeni bir ilişkiye başladı öğrenildi.

 Melisa Döngel kalbini Öncü Sönmez'e kaptırdı

Sönmez ve oyuncu, önceki gün Çukurcuma'da el ele görüntülendi.

 Melisa Döngel kalbini Öncü Sönmez'e kaptırdı

Oldukça mutlu gözüken ikiliyi ortak arkadaşlarının tanıştırdığı öğrenildi.

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