 Melisa Döngel kalbini Öncü Sönmez'e kaptırdı

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Cemiyet hayatının gözde isimlerinden ünlü iş insanı Öncü Sönmez, kalbini aşka açtı!

Bir süredir kalbine aşka kapatan Melisa döngel ile Sönmez'in iki hafta önce yeni bir ilişkiye başladı öğrenildi.

Sönmez ve oyuncu, önceki gün Çukurcuma'da el ele görüntülendi.

Oldukça mutlu gözüken ikiliyi ortak arkadaşlarının tanıştırdığı öğrenildi.

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