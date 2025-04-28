 Melisa Döngel'in AVM tarzı

Melisa Döngel, İstinye Park Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Alışveriş gezisine giriş kattan başlayan Döngel, hızlıca mağazaları gezerek alışverişine markalar sokağında devam etti. Alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Muhabirlerimizle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Yeni projelerim var. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim" dedi.

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