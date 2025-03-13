  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melisa Döngel'in AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in AVM tarzı! İşte detaylar...

Melisa Döngel'in AVM tarzı!

Melisa Döngel, İstinyePark'ta görüntülendi.

 Melisa Döngel'in AVM tarzı!

Kız kardeşiyle çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, objektiflere poz verdi. Doğal ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Melisa Döngel, spor tarzıyla da beğeni topladı. Muhabirlerin Ramazan Ayını kutlayan Döngel, kısa bir sohbetin ardından alışveriş turuna devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri
  Magazin

Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri

Neslihan Atagül önce New York sonra Roma'da
  Magazin

Neslihan Atagül önce New York sonra Roma'da

Deniz Baysal'dan itiraflar! Anksiyete krizine giriyorum ve titremeye başlıyorum
  Magazin

Deniz Baysal'dan itiraflar! Anksiyete krizine giriyorum ve titremeye başlıyorum

Tuvana Türkay'ın gece turu
  Magazin

Tuvana Türkay'ın gece turu

Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?
  Magazin

Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?

Pınar Altuğ yazı erken getirdi
  Magazin

Pınar Altuğ yazı erken getirdi