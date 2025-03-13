 Melisa Döngel'in AVM tarzı!

Melisa Döngel, İstinyePark'ta görüntülendi.

Kız kardeşiyle çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, objektiflere poz verdi. Doğal ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Melisa Döngel, spor tarzıyla da beğeni topladı. Muhabirlerin Ramazan Ayını kutlayan Döngel, kısa bir sohbetin ardından alışveriş turuna devam etti.

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