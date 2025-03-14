 Melisa Döngel, genç oyuncuların kameralar önünde ilginç pozlar sergilemesine bakın ne cevabı verdi?

Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.



Arkadaşıyla gezmeye çıktığını söyleyen Melisa Döngel, "Boş günlerimde genelde annem, kız kardeşim ya da değer verdiğim arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Kendimi dışarıya atıyorum, nefes alıyorum, geziyorum, insan içine karışıyorum" dedi.



Melisa Döngel, genç oyuncuların kameralar önünde ilginç pozlar sergilemesi hakkında konuştu. Melisa Döngel, muhabirlerin "Poz verirken o ilginç hareketler nasıl ortaya çıkıyor?" şeklindeki sorusuna "Histerik oluyor" diye yanıt verdi. Son olarak Afra Saraçoğlu’nun Paris Moda Haftası’nda kameralara verdiği pozlar hatırlatılan Döngel, “Giden herkes çok güzeldi. Hande’ de Afra’da. Çok güzel gözüküyorlar” dedi.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU İNSAN İLE KARŞILAŞIRIM

Hayatında aşk olmadığını yineleyen oyuncu, "Demek ki doğru zaman değil. Bekliyorum. Doğru zamanda doğru insan ile karşılaşırım" diye konuştu.

Havaların ısınmasıyla montu çıkaran Melisa Döngel, kısa kollu kıyafetiyle dikkat çekti. Üşümediğini söyleyen Döngel, "Annemin kanını taşıyorum. Annem biraz öyle aşıladı. Kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız, battaniyeleri öyle üst üste koyup da ısınalım tribinde değiliz. Çok üşümem ve kolay hasta olmam" dedi.

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