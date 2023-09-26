 Melisa Döngel'den itiraf: Sesimin...

Voila Health Tourism, ünlü sanatçı Demet Akalın ve Türkiye’nin sevilen DJ’lerinden Doğuş Çabakçor’un performanslarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sağlık turizminde gerçekleştirdiği başarılı işlerle adından sıklıkla söz ettiren Voila Health Tourism, kurucuları Nazlı Certel ve Dr. Furkan Certel ev sahipliğinde ikincini yılını çok özel ve görkemli bir gece ile kutladı. Bu özel gecede pop dünyasının sevilen sanatçısı Demet Akalın şarkılarıyla konukları coştururdu. Geceye katılanlar arasında İlay Erkök, Melisa Döngel vardı.

Beyaz kıyafeti ile göz kamaştıran Melisa Döngel, "Müzikal ile birlikte artık sesimin güzel olduğunu kabul ediyorum. Bu sene bir çok projede olmak beni gururlandıyor. Bu sene benim senem oldu biraz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.