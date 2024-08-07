 Melisa Döngel'den evlilik mesajı!

Melisa Döngel, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM’de görüntülendi. Annesi ve kız kardeşi ile birlikte alışverişe gelen oyuncu, iş ve tatili bir arada yürüttüğünü söyledi. Yoğun sezon sonrası bir iki günlük tatil kaçamaklarının kendisine iyi geldiğini belirten Döngel, son günlerin tartışma konusu olan Instagram’ın kapatılması hakkında, “Bir karar verildiyse bunun üzerine tartışamam ama Instagram’dan geçinen çok insan var. Yani bazıları ekmek teknesinden olmuş oldu. Buna üzülüyorum. Umarım kısa sürede çözülür ve düzen de devam eder. Onun dışında Instagram’a biraz ara vermek bana da iyi geldi. Atacak çok fotoğrafım birikti, açıldığında ikişer ikişer paylaşacağım” dedi.

Muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sordukları soruları da yanıtlayan güzel oyuncu, “Hayatımda kimse yok. Doğru insanı bulduğumda yanımda görürsünüz” dedi. Çocukları çok sevdiğini fakat anne olma fikrine uzak olduğunu söyleyen Melisa Döngel, “Şu an evliliğin de anneliğin de benim için zamanı değil. Henüz 25 yaşındayım, biraz daha büyüyüp olgunlaşmam lazım” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.