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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan düğün pozları

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan düğün pozları... İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan düğün pozları

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, bir süre önce evlenmişti.

 Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan düğün pozları

Oyuncu ve futbolcu, düğünden

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan düğün pozları
yeni karelerini paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan düğün pozları
Çifte beğeni yağdı.

 

 

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