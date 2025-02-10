  Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıkladı

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti,

çocuklarını kucağına aldı.



Oyuncu ve futbolcu, 29 Ocak'ta dünyaya gelen bebeklerinin adını açıkladı.



İkili bebeklerine Mylan adını verdi.

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