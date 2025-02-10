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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıkladı

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıkladı. İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıkladı

 

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti,

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıkladı

çocuklarını kucağına aldı.

  Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıkladı


Oyuncu ve futbolcu, 29 Ocak'ta dünyaya gelen bebeklerinin adını açıkladı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıkladı
İkili bebeklerine Mylan adını verdi.

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