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Melisa Aslı Pamuk'un pasaportunun çalındığı için galaya katılamaması gerçeği ortaya çıkardı

Melisa Aslı Pamuk'un pasaportunun çalındığı için galaya katılamaması gerçeği ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk'un pasaportunun çalındığı için galaya katılamaması gerçeği ortaya çıkardı

Snob Magazin'in haberine göre; Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sevgili olan ve evlenecekleri iddia edilen Melisa Aslı Pamuk, başrolünde yer aldığı 'Kadınlara Mahsus' filminin galasına katılmadı. Ceyda Düvenci, "Melisa'nın pasaportu çalındığı için galaya gelemedi" dedi.

Melisa Aslı Pamuk'un pasaportunun çalındığı için galaya katılamaması gerçeği ortaya çıkardı
Beş önce gün UEFA Konferans Ligi A Grubu karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, sahasında Faroe Adaları ekibi Klaksvik'i konuk ettiği sırada milli oyuncunun evine hırsızlar girmişti. Yazıcı'nın birçok eşyası ve değerli aksesuarları çalınmıştı.

Melisa Aslı Pamuk'un pasaportunun çalındığı için galaya katılamaması gerçeği ortaya çıkardı
Bu hırsızlık olayında sevgilisi Pamuk'un da pasaportunun çalındığı ortaya çıkmış oldu. Evlenecekleri söylenen ikilinin Fransa'da beraber yaşadıkları da böylece ortaya çıktı.

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