Melisa Aslı Pamuk'un pasaportunun çalındığı için galaya katılamaması gerçeği ortaya çıkardı

Snob Magazin'in haberine göre; Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sevgili olan ve evlenecekleri iddia edilen Melisa Aslı Pamuk, başrolünde yer aldığı 'Kadınlara Mahsus' filminin galasına katılmadı. Ceyda Düvenci, "Melisa'nın pasaportu çalındığı için galaya gelemedi" dedi.



Beş önce gün UEFA Konferans Ligi A Grubu karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, sahasında Faroe Adaları ekibi Klaksvik'i konuk ettiği sırada milli oyuncunun evine hırsızlar girmişti. Yazıcı'nın birçok eşyası ve değerli aksesuarları çalınmıştı.



Bu hırsızlık olayında sevgilisi Pamuk'un da pasaportunun çalındığı ortaya çıkmış oldu. Evlenecekleri söylenen ikilinin Fransa'da beraber yaşadıkları da böylece ortaya çıktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.