 Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı

2023 Messika High Jewelry şovu, 28 Eylül 2023 akşamı Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşti. Messika’nın Türkiye’deki yeni marka dostu başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk da geceye katıldı.

Messika’nın yeni Midnight Sun High Jewelry Koleksiyonu’nun tanıtıldığı şov, aralarında Messika’nın Türkiye’deki yeni marka dostu başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Cher, Ester Expósito, Carla Bruni, Ashley Graham, Taraji P. Henson, Nicola Coughlan, Kelly Rowland, Ed Westwick ve Amy Jackson, Joy Crookes, Sara Sampaio, Damson Idris’in de bulunduğu birçok önemli ismin katılımıyla 28 Eylül akşamı gerçekleştirildi.

70’ler temasıyla gerçekleştirilen eşsiz şov, Messika’nın yeni High Jewelry koleksiyonu Midnight Sun’ı izleyicilere sundu. Valerié Messika, kararlı bir şekilde devrim niteliğinde olan 140 yeni mücevheri podyuma çıkardı. Koleksiyonda sarı elmaslar, manyetik materyaller, inciler ve renk kontrastları ön plana çıktı. 70’lerin efsanevi gece mekanlarından Studio 54, Palace veya Chez Régine’nin ihtişam ve özgürlüğünden ilham alan gecede Messika Paris atölyelerinin tüm uzmanlık bilgisi ortaya kondu. Messika bir kez daha Solar Diva seti ve yaklaşık 35 karat ağırlığındaki sarı elması ile olağanüstü bir etkinlik yarattı. Bu sarı elmas, Messika’nın High Jewelry koleksiyonları arasında yaratılmış en büyük taşlardan biri. Midnight Sun Koleksiyonu’nun manyetik parçalarına atıfta bulunan kıyafetler, tasarımcı Nix Lecourt Mansion tarafından tasarlandı. Elmaslarla süslenmiş bazı kombinler Valerié Messika ile ortaklaşa yaratıldı.

Stilist Héléna Tejedor, koleksiyonu daha da ön plana çıkarmak için Valerié Messika ile çalışarak benzersiz ve iddialı görünümler tasarladı. Carla Bruni, Taylor Hill, Grace Elisabeth, Alton Mason ve Adut Akech gibi ünlü modeller podyumda Messika ışıltısıyla yürüdü. Ashley Graham, sosyal medyadaki canlı yayının sunuculuğunu üstlendi ve geceyi izleyen herkesle paylaştı.

Maison Messika, cesaret, ruh, özgürlük ve yaratıcılık ile süslediği üçüncü moda gösterisiyle moda haftasına ışıltı kattı.

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