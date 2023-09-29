  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı. İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı

2023 Messika High Jewelry şovu, 28 Eylül 2023 akşamı Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşti. Messika’nın Türkiye’deki yeni marka dostu başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk da geceye katıldı.

 Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı

Messika’nın yeni Midnight Sun High Jewelry Koleksiyonu’nun tanıtıldığı şov, aralarında Messika’nın Türkiye’deki yeni marka dostu başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Cher, Ester Expósito, Carla Bruni, Ashley Graham, Taraji P. Henson, Nicola Coughlan, Kelly Rowland, Ed Westwick ve Amy Jackson, Joy Crookes, Sara Sampaio, Damson Idris’in de bulunduğu birçok önemli ismin katılımıyla 28 Eylül akşamı gerçekleştirildi.

 Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı

70’ler temasıyla gerçekleştirilen eşsiz şov, Messika’nın yeni High Jewelry koleksiyonu Midnight Sun’ı izleyicilere sundu. Valerié Messika, kararlı bir şekilde devrim niteliğinde olan 140 yeni mücevheri podyuma çıkardı. Koleksiyonda sarı elmaslar, manyetik materyaller, inciler ve renk kontrastları ön plana çıktı. 70’lerin efsanevi gece mekanlarından Studio 54, Palace veya Chez Régine’nin ihtişam ve özgürlüğünden ilham alan gecede Messika Paris atölyelerinin tüm uzmanlık bilgisi ortaya kondu. Messika bir kez daha Solar Diva seti ve yaklaşık 35 karat ağırlığındaki sarı elması ile olağanüstü bir etkinlik yarattı. Bu sarı elmas, Messika’nın High Jewelry koleksiyonları arasında yaratılmış en büyük taşlardan biri. Midnight Sun Koleksiyonu’nun manyetik parçalarına atıfta bulunan kıyafetler, tasarımcı Nix Lecourt Mansion tarafından tasarlandı. Elmaslarla süslenmiş bazı kombinler Valerié Messika ile ortaklaşa yaratıldı.

 Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı

Stilist Héléna Tejedor, koleksiyonu daha da ön plana çıkarmak için Valerié Messika ile çalışarak benzersiz ve iddialı görünümler tasarladı. Carla Bruni, Taylor Hill, Grace Elisabeth, Alton Mason ve Adut Akech gibi ünlü modeller podyumda Messika ışıltısıyla yürüdü. Ashley Graham, sosyal medyadaki canlı yayının sunuculuğunu üstlendi ve geceyi izleyen herkesle paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı

Maison Messika, cesaret, ruh, özgürlük ve yaratıcılık ile süslediği üçüncü moda gösterisiyle moda haftasına ışıltı kattı.

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'na katıldı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı
  Magazin

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!
  Magazin

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!

Hande Yener kombiniyle konuşuldu
  Magazin

Hande Yener kombiniyle konuşuldu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!
  Magazin

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!

Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!
  Magazin

Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!

“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  
  Magazin

“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  